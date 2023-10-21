مفيش خناقات.. أحمد موسى: أهنئ حسين لبيب لفوزه في انتخابات الزمالك

هنأ الإعلامي أحمد موسى، حسين لبيب وقائمته؛ بعد الفوز في انتخابات نادي الزمالك التي تم عقدها أمس الجمعة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "نادي الزمالك عمل انتخابات متميزة للغاية، ومكنش فيه أي مشكلة أو خناقة أو اتهامات".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "كانت هناك روح جميلة في نادي الزمالك أمس، وأحيي الجمعية العمومية التي حرصت على حضور انتخابات نادي الزمالك".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كل التهنئة لكابتن حسين لبيب؛ بعد فوزه بمنصب رئيس نادي الزمالك".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن: "قائمة حسين لبيب نجحت بالكامل في انتخابات نادي الزمالك".