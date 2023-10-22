سياسي فلسطيني: ما يحدث الآن في غزة إبادة جماعية.. فيديو

أكد ماهر سليمان الباحث السياسي الفلسطيني، أن ما يحدث الآن في غزة هو إبادة جماعية لشعب فلسطين.

وقال ماهر سليمان الباحث السياسي الفلسطيني، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "اللوبي الصهيوني يتحكم في سياسات البيت الأبيض ومن هنا جاء الدعم المباشر لإسرائيل بالأسلحة ومليارات الدولارات حتى يتم القضاء على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

وأضاف الباحث السياسي الفلسطيني: "يتم قصف المستشفيات والكنائس ودور العبادة والأبراج السكنية على ساكنيها، وهناك أكثر من 195 شهيدا خلال الساعات الماضية".