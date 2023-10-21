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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المستشفى الأوروبي في خطر.. تحذيرات من كارثة إنسانية جديدة بـ خان يونس.. خاص

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

يشهد قطاع غزة قصف مستمر على مدار الساعة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنين طال المدارس والملاجئ والمستشفيات مما تسبب في استشهاد الآلاف منذ بداية من الأبرياء منذ بداية العدوان الغاشم الذي دخل أسبوعه الثاني وسط صمت دولي عميق وتضليل اعلامي غربي غير مسبوق.

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بعد دخوله إلى غزة.. أول تعليق لأحد سائقي شاحنات المساعدات

ويروي محمد خالد، أحد سكان منطقة خان يونس، لموقع صدى البلد ، تفاصيل الويلات التي يعيشون فيها ليل نهار والأزمة الإنسانية التي تفتك بالمدنيين العزل قائلا " يتم استهداف البيوت وهدمها على رؤوس أهلها دون هواده من قوات جيش الاحتلال بشكل عشوائي داخل خانيونس مما تسبب في سقوط ابرياء أكثرهم من الأطفال والنساء العزل"

ويضيف محمد، الوضع سيء جدا وغزة بأكملها أصبحت تعيش في ظلام دامس، ونحن الآن بلا ماء او كهرباء أو انترنت ، ناهيك عن الوضع الإنساني الصعب جدا الذي اصبحنا نعانيه طوال الوقت دون الأخذ في الاعتبار ظروف الشيوخ والأطفال والمرضى الذين يتعرضون لإبادة جماعية يشهدها قطاع غزة"

 

وتابع “تم استهداف اكثر من موقع  وآخرها بجوار المستشفي الأوروبي” 

وتشهد غزة اليوم بداية دخول جزئي لحزمة من المساعدات الطبية لكنها لا تكفي ولا تغني من تجنب المأساة التي يعيشها السكان تحت نيران المحتل.

كما عقدت مصر صباح اليوم قمة عالمية للسلام بحضور قادة ٣٠ دولة حول العالم للتنديد بالوضع الإنساني الغير مسبوق في تاريخ غزة.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني الذي ينذر بتفشي للأمراض بسبب انتشار الجثث وقلة الغذاء والماء داخل المناطق المدنية في القطاع.

وفي نفس السياق، شهت عشرات المدن والعواصم احتجاجات شعبية كبيرة وتظاهرات غير مسبوقة تندد بالعقاب الجماعي للمدنيين والإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

 

قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

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