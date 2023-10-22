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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. التوتر والعصبية «قنبلة موقوتة» تدمر خلايا الدماغ

التوتر والعصبية
التوتر والعصبية

التوتر والعصبية المفرطة لفترات طويلة، يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بشكل عام، وقد تؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة العقلية والجسدية، ومع ذلك، فإن الادعاء بأن التوتر والعصبية يمكن أن يدمرا خلايا الدماغ؛ ليس مدعومًا بالأدلة العلمية القوية، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”. 

وعندما يكون الشخص متعرضًا للتوتر المزمن والعصبية المستمرة، فإنه يمكن أن يعاني من تأثيرات سلبية على الصحة العقلية، مثل القلق والاكتئاب، وقد يؤثر على نظام المناعة والنوم والهضم والقدرة على التركيز واتخاذ القرارات، ومع ذلك، لا توجد أدلة كافية لدعم فكرة أن التوتر يؤدي مباشرة إلى تدمير خلايا الدماغ.

ووفقا للموقع؛ فمن الأهمية بمكان، التعامل مع التوتر والعصبية، بطرق صحية وفعالة؛ لتعزيز الصحة العامة، ويمكن تحقيق ذلك، من خلال اعتماد أساليب الاسترخاء، وإدارة التوتر، مثل “التأمل، والتمارين التنفسية، واليوجا”.

كما يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد أيضًا، طرقًا فعالة للتعامل مع التوتر.

وإذا كنت تعاني من مشاكل صحية أو عقلية نتيجة للتوتر المفرط؛ فمن الأفضل استشارة الطبيب أو المتخصص الصحي المناسب، لتقييم حالتك، وتوجيهك بشأن العلاج والإدارة المناسبة.

الصحة العقلية الدعم الاجتماعي القلق والاكتئاب خلايا الدماغ تعزيز الصحة العامة قنبلة موقوته نظام المناعة

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