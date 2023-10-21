استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب قسام فاروق محمد حج أحمد (19 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس قبل نحو أسبوع في طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي علي فلسطين منذ البداية وحتي الان الي 4221 شهيد منهم 4137 في قطاع غزة و84 في الضفة الغربية.

فيما ارتفع عدد الإصابات جراء العدوان الي 15400 إصابة منهم أكثر من 14000 في القطاع وأكثر من 1400 في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة الفلسطينية الي ان 70 % من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والسيدات والمسنين.