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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق فهمي: قمة القاهرة للسلام نجحت لهذا السبب

طارق فهمي
طارق فهمي

علق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية،على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

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وقال طارق فهمي في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انعقاد قمة القاهرة للسلام في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية".

أضاف طارق فهمي:" الموقف العربي يرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهجير القسري للفلسطينيين ".

تابع طارق فهمي :" قمة القاهرة للسلام نجحت  قبل أن تبدأ لأن قمة القاهرة شارك فيها كل القوى الإقليمية والدولية لبحث تطورات الأوضاع ".

 وأكمل طارق فهمي :"  العالم يتحدث الآن مجددا عن فكرة حل الدولتين في القضية الفلسطينية لإحداث التهدئة المطلوبة".

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