طارق فهمي: قمة القاهرة للسلام نجحت لهذا السبب

علق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية،على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال طارق فهمي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انعقاد قمة القاهرة للسلام في هذا التوقيت أمر في غاية الأهمية".

أضاف طارق فهمي:" الموقف العربي يرفض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهجير القسري للفلسطينيين ".

تابع طارق فهمي :" قمة القاهرة للسلام نجحت قبل أن تبدأ لأن قمة القاهرة شارك فيها كل القوى الإقليمية والدولية لبحث تطورات الأوضاع ".

وأكمل طارق فهمي :" العالم يتحدث الآن مجددا عن فكرة حل الدولتين في القضية الفلسطينية لإحداث التهدئة المطلوبة".