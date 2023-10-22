نشرة المرأة والصحة.. طبيبة تكشف طرق معرفة الختم المزور على اللحم.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة بعد تصدرها التريند

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة تريند السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع من برنامجها وهي تتكلم باللغة العبرية تبعث رسالة للاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

بيض النعام محمل بالأحماض الدهنية من طراز أوميغا-3، التي لها فوائد صحية كثيرة مثل تحسين الرؤية وصحة القلب، يحتوي بيض النعام على نحو 000 2 سعرة حرارية في المتوسط، فضلا عن 235 غراما من البروتين

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن أضرار ختم اللحم