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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. طبيبة تكشف طرق معرفة الختم المزور على اللحم.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة بعد تصدرها التريند

بسمة وهبة
بسمة وهبة

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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في موسمه.. ماذا يحدث لصحتك عند تناول التفاح يوميا

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لن تتوقع.. هذه الأسباب تؤدي لمقاومة الأنسولين

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات بسمة وهبة المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة تريند السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع من برنامجها وهي تتكلم باللغة العبرية تبعث رسالة للاحتلال الإسرائيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

 

ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض النعام؟

بيض النعام محمل بالأحماض الدهنية من طراز أوميغا-3، التي لها فوائد صحية كثيرة مثل تحسين الرؤية وصحة القلب، يحتوي بيض النعام على نحو 000 2 سعرة حرارية في المتوسط، فضلا عن 235 غراما من البروتين

 

طبيبة تكشف طرق معرفة الختم المزور على اللحم

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن أضرار ختم اللحم

بسمة وهبة بيض النعام الختم المزور الختم المزور على اللحم القلب

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