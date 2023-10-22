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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئاسة: مصر أشهدت العالم على موقفها بشأن تهجير الفلسطينيين.. وأحمد موسى يحذر من أمر خطير

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي ..

 

ربنا يكرم إسبانيا | تعليق مثير من عمرو أديب بسبب أحداث غزة

قال الإعلامي عمرو أديب، ، إن إسرائيل قوية جدا، معقبا: "إسرائيل قوية جدا ومسيطرة ومهيمنة على صناع القرار في العالم".

 

خلوا بالكم.. أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن  الملايين خرجوا في الميادين أمس لدعم موقف مصر ورفض تهجير أهالي غزة لسيناء.

 

والد محمد الدرة: فقدت 10 من عائلتي في غزة ونتعرض لتسونامي إسرائيلي

كشف جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، عن معاناة أهله وسكان قطاع غزة من القصف الإسرائيلي المستمرة على غزة، قائلا: “فقدت 10 من عائلتي في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.. وتوفى أخي وزوجته وشقيقه الآخر وطفلته.. استشهد اخواتي وبقيت وحيدًا وكنت أحضر نفسى لصلاة الفجر وكان يحدث ضرب شديد واستهداف المنازل من قبل قوات الاحتلال”.

 

أول تعليق من طفل غزة المرتجف .. فيديو

كشف الطفل المعروف بـ "كمال" الذي يعاني حالة تشنجات وارتجافات في جسده عن تطورات حالته الصحية بعد انتشار مقطع فيديو يُظهره وهو في مستشفى بقطاع غزة.

 

نرفض تصفية القضية.. الرئاسة: مصر أشهدت العالم على موقفها من تهجير الفلسطينيين

علق المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على فعاليات قمة القاهرة للسلام لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

 

مستشار الكونجرس : أمريكا ترفض تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور وليد فارس مستشار الكونجرس الأمريكي، إن المجتمع الدولي يريد ايجاد حل نهائي وعملي للقضية الفلسطينية.

 

الاحتلال يطالب الفلسطينيين بترك غزة: وجودكم يعني المشاركة في تنظيم إرهابي| مستند

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، ما تداوله نشطاء وصحفيون فلسطينيون من قطاع غزة من صورة لمنشور تم توزيعه من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في شمال قطاع غزة، إذ تقول الصورة: "وجودكم شمالي وادي غزة يعرّض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يُخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

 

عبر مصر.. الجزائر تنظم جسرا جويا يحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانًا، اليوم السبت، أعلنت من خلاله إرسالها مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة عبر مطار العريش في مصر، إذ قرّرت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية مهمة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من عديد الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية "واج".

 

التحالف الوطني: أدخلنا 21 شاحنة لقطاع غزة ويتبقى 300 عند معبر رفح

قال مصطفي زمزم عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إنه تم دخول 21 شاحنة من المساعدات لقطاع غزة وهي انفراجة كبيرة.

 

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