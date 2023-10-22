أخبار التعليم| عميد زراعة عين شمس: المشروعات العملاقة تحقق الأمن الغذائي لمصر وتخفض الأسعار.. شهب الجباريات تمطر سماء مصر| الليلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد زراعة عين شمس: المشروعات العملاقة تحقق الأمن الغذائي لمصر وتخفض الأسعار



تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية ودعم منظومة الأمن الغذائي، بوصفه أولوية ضمن أجندة الدولة من أجل حماية المواطنين في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

خلال جولة مفاجئة.. مدير تعليم قنا يحيل مسئولي مدرسة قفط الفنية بنات للتحقيق



قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إحالة المسئولين بمدرسة قفط الفنية الصناعية بنات إلى التحقيق إثر رصده بعض المخالفات أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها للمدرسة صباح اليوم.

خدمات مجانية | مستشفى الطلبة بـ جامعة القاهرة : يتردد علينا 70 دارسا يعانون أمراضًا مزمنة بالمخ



ينتظم الطلاب بالاسبوع الثالث من العام الدراسى الجديد 2022-2023 بجامعة القاهرة، كما يستمر الطلاب الجدد فى الكشف الطبي طبقا للجدول الزمني محدد لكل كلية، ويتساءلون عن الخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية.

الليلة.. شهب الجباريات تمطر سماء مصر



تشهد سماء مصر، الليلة، زخات شهب الجباريات Orionids، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.



الخشت ينعي اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية



نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

طلاب جامعة سيناء يؤدون صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين ويدينون استهداف المدنيين



أدى قيادات وعمداء وطلاب جامعة سيناء، صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، وآخرها قصف المستشفى المعمداني، والتي راح ضحيتها حوالي 500 شهيد مدني، وذلك بمشاركة قيادات الجامعة ورئيسها وعمداء الكليات.

آخر خسوف للقمر لعام 2023 ويشاهد في مصر .. تعرف على موعده



يشهد العالم ظاهرة فلكية تجذب أنظار الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستكون الأخيرة من نوعها للعام الحالي 2023، وتأتي بعد كسوف الشمس الأسبوع الماضي الذي لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

عميد زراعة عين شمس: إنتاج مصر من دواجن التسمين وصلت لـ1.4مليار دجاجة

قال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس، أنه في ظل التغيرات المناخية، مؤكداً أن الموضوع ليس حديثا وأنه كان حديث العالم بأسره منذ عام 1950، وقد بدأت التنبؤات بأن هناك عواقب وخيمة للتغيرات المناخية في المستقبل.