عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| عميد زراعة عين شمس: المشروعات العملاقة تحقق الأمن الغذائي لمصر وتخفض الأسعار.. شهب الجباريات تمطر سماء مصر| الليلة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عميد زراعة عين شمس: المشروعات العملاقة تحقق الأمن الغذائي لمصر وتخفض الأسعار

تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية ودعم منظومة الأمن الغذائي، بوصفه أولوية ضمن أجندة الدولة من أجل حماية المواطنين في ظل الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

 

خلال جولة مفاجئة.. مدير تعليم قنا يحيل مسئولي مدرسة قفط الفنية بنات للتحقيق
 

قرر الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إحالة المسئولين بمدرسة قفط الفنية الصناعية بنات إلى التحقيق إثر رصده بعض المخالفات أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها للمدرسة صباح اليوم.

 

خدمات مجانية | مستشفى الطلبة بـ جامعة القاهرة : يتردد علينا 70 دارسا يعانون أمراضًا مزمنة بالمخ

ينتظم الطلاب بالاسبوع الثالث من العام الدراسى الجديد 2022-2023 بجامعة القاهرة، كما يستمر الطلاب الجدد فى الكشف الطبي طبقا للجدول الزمني محدد لكل كلية، ويتساءلون عن الخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية.

 

الليلة.. شهب الجباريات تمطر سماء مصر

تشهد سماء مصر، الليلة، زخات شهب الجباريات Orionids، وهي تعد من الظواهر البديعة والجميلة في المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.


الخشت ينعي اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

 

طلاب جامعة سيناء يؤدون صلاة الغائب على أرواح الفلسطينيين ويدينون استهداف المدنيين

أدى قيادات وعمداء وطلاب جامعة سيناء، صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمدن الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، وآخرها قصف المستشفى المعمداني، والتي راح ضحيتها حوالي 500 شهيد مدني، وذلك بمشاركة قيادات الجامعة ورئيسها وعمداء الكليات.

 

آخر خسوف للقمر لعام 2023 ويشاهد في مصر .. تعرف على موعده

يشهد العالم ظاهرة فلكية تجذب أنظار الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة والتي ستكون الأخيرة من نوعها للعام الحالي 2023، وتأتي بعد كسوف الشمس الأسبوع الماضي الذي لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

 

عميد زراعة عين شمس: إنتاج مصر من دواجن التسمين وصلت لـ1.4مليار دجاجة
قال  الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس، أنه في ظل التغيرات المناخية، مؤكداً أن الموضوع ليس حديثا وأنه كان حديث العالم بأسره منذ عام 1950، وقد بدأت التنبؤات بأن هناك عواقب وخيمة  للتغيرات المناخية في المستقبل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد خماسية الزمالك في سموحة

ترشيحاتنا

أستاذ علوم سياسية: حاملة الطائرات الأمريكية ليست من أجل غزة فقط

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف "خلية" لحزب الله في جنوب لبنان

مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد بثنائية في الدوري الإنجليزي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. قمة القاهرة للسلام من دون بيان ختامي

نجم الأهلي السابق يحرج رئيس كاف بسبب حكم مباراة سيمبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ