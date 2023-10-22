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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| آخر موعد للتقديم ببرنامج جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة.. انطلاق معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

آخر موعد للتقديم ببرنامج جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة.. اليوم
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المجلس الثقافى البريطانى بأنه يعلن للسنة العاشرة لبرنامج جوائز خريجى الدراسة  The Study UK Alumni Award في المملكة المتحدة.

موعد امتحان المعادلة الفرنسية بكلية الحقوق جامعة عين شمس


أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تعليمات هامة بشأن امتحان المعادلة الفرنسية المقرر عقده بكلية الآداب.

اليوم.. انطلاق معرض المنتجات المصرية بجامعة عين شمس
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، اليوم، معرض المنتجات المصرية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إدارى اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية في علم النفس الأحد المقبل
تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، عن طريق مركز تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

إعلام القاهرة تبدأ الدورات التدريبية الخاصة بالفصل الدراسي الأول.. تفاصيل


ينظم مركز بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، الدورة التدريبية (آليات كشف الأخبار الكاذبة والمضللة على الشبكات الاجتماعية: Fact checking )

 

جامعة القاهرة تطلق برنامجا تدريبيا حول التعليم المبني على المشكلات.. اليوم


تواصل جامعة القاهرة تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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