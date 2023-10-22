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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد صادم من طارق يحيى على تساوي شيكابالا معه في عدد الأهداف.. فيديو

شيكابالا
شيكابالا

قال طارق يحيي لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأضاف طارق يحيي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»:أن يوسف أوباما لاعب مهم في فريق الزمالك، وقدم مستوى رائعا خلال المباريات الماضية مع الفارس الأبيض، قائلاً«يجب عدم المبالغة في الفرحة بفوز الزمالك على سموحة بخمسة أهداف .. لسة بدري على الدوري».

وعن تساوي شيكابالا مع عدد أهدافه خلال مسيرته مع الزمالك قال يحيي،«ليس لدي مشكلة مع شيكابالا إطلاقاً، ويارب يجيب 81 هدف و 91 هدف ليس لدي أزمة في ذلك»، مؤكداً أن مستواه تطور خلال الفترة الماضية، وأصبح قوة فنية للفريق، مشيراً إلى أن هدف أوباما هو الأفضل في خماسية الزمالك أمام سموحة.

وواصل يحيي تصريحاته، «عندما كنت ألعب في الزمالك لم تكن هناك بطولات كثيرة مثل الوقت الحالي كما أن عدد فرق الدوري كان أقل».
 

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