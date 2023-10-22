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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أنغام..

أحمد العوضي يهاجم متحدث جيش الاحتلال: ممشينها سحت وسنكحة

صدى البلد

هاجم الفنان أحمد العوضي، أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كتب أفيخاي في منشور عبر فيسوك: "قادة حماس البسمة على وجوههم مرتسمة.. سكان غزة والبؤس والحزن وسواد الحياة على محياهم منحفرة، يعتقدون أنهم هربوا إلى مكان آمن فيه يتنعمون بملاذ الحياة لكنهم نسيوا أن دعاء الفقراء الغزاووين على جرمهم يستجاب، ويد جيش الدفاع طويلة لن يردعها أي شيء من الوصول إليهم"

 

وجاء رد العوضي كالاتي: "أنت تزعم إنك تحارب الإرهاب وأنت الإرهاب بمعناه الحرفي انت، لا الأرض اللي عايش فيها أرضك ومغتصبها.. وحتى السلاح اللي بتضرب بيه مش بتاعك والكل بيدعمك.. ممشينها سحت وسنكحة.. وبتقتل أطفال عزل وبتستخدم أعتى الأسلحة في وجه ناس لا تملك طوبة في إيديها يعني عامل بطل على ناس غلابة".

 

وكان قد علق الفنان أحمد العوضي، على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

‏وكتب أحمد العوضي: أنتم الإرهاب وليس نحن، يئس الشيطان ان يُعبَدُ في جزيرة العرب.

 

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