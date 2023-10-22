إعلامي: أحمد عبد القادر لم يحصل على أي عروض للرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض للمغادرة في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا وجود لأي عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب، وحال وجود أي عرض سوف يتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم موقفه".

مفاوضات الأهلي مع بيراميدز

في سياق أخر كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن إفساد مخطط الأهلي لضم نجم الفريق السماوي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن أسامة جلال سوف يوقع على تجديد عقده لثلاثة مواسم خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن أسامة جلال وافق علي تجديد عقده مع بيراميدز.

يذكر أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع أسامة جلال في الفترة الماضية لضمه في صفقة انتقال حر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة موردن فيوتشر اليوم في الدوري المصري الممتاز.