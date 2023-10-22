عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي: أحمد عبد القادر لم يحصل على أي عروض للرحيل عن الأهلي

احمد عبدالقادر
احمد عبدالقادر

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يحصل على أي عروض للمغادرة في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "لا وجود لأي عرض من نادي الوكرة القطري للحصول على خدمات اللاعب، وحال وجود أي عرض سوف يتم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم موقفه".

مفاوضات الأهلي مع بيراميدز

في سياق أخر كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن إفساد مخطط الأهلي لضم نجم الفريق السماوي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن أسامة جلال سوف يوقع على تجديد عقده لثلاثة مواسم خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن أسامة جلال وافق علي تجديد عقده مع بيراميدز.

يذكر أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع أسامة جلال في الفترة الماضية لضمه في صفقة انتقال حر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة موردن فيوتشر اليوم في الدوري المصري الممتاز.

الأهلى أحمد عبدالقادر نادي الوكرة القطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور

قرار صادم من فرج عامر بشأن فريق سموحة عقب خماسية الزمالك

أول تعليق من أحمد سليمان على تهنئة الأهلي لمجلس إدارة الزمالك الجديد

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين.. فيديو

ما بـاليد حيلة.. رسالة مؤثرة من لاعب الزمالك لدعم فلسطين

الكيلو بـ 18جنيه .. مفاجأة فى أسعار الأرز بعد قرار الحكومة

معجزة هندسية.. الكشف عن قبر أثري في اسكتلندا يعود للعصر الحجري

دعاء العتق من النار.. ردده يوميا في الصباح والمساء

إنستجرام يعتذر عن وصف مستخدمين فلسطينيين بالإرهابيين| القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف حقيقة شائعة تناول الأسبرين بعد الـ40 للوقاية من الجلطات

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

فيديو

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ