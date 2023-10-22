عضو مجلس إدارة الزمالك: هدفنا الفارس الأبيض بلا محاكم.. وقضية كهربا جماهيرية

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات، جاء بعد عمل وجهد كبير ودراسة عدد من الملفات الهامة داخل النادي ومعالجة بعض الأزمات.

وتابع أدهم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أمامنا بعض الملفات لحل أزماتها، أهمها قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، وهدفنا نادي بلا قضايا".

وأضاف: "سبب القضايا هو إنهاء العلاقة مع المدربين واللاعبين بصورة غير طيبة، وسوف نتعامل مع كل العناصر بشكل احترافي واحترامي، من أجل منع رفع القضايا ضد النادي، وانهاء هذا الكابوس".

واختتم: "نأمل في رفع إيقاف القيد وإبرام تعاقدات جيدة في يناير، والزمالك أمامه فرصة تاريخية لتحقيق بطولة كأس الكونفدرالية خاصةً أن الفرق المنافسة أقل من تاريخ الفارس الأبيض".

واختتم: "قضية محمود كهربا لاعب الأهلي وغرامته، قصة تتعلق بجماهير الزمالك وهي قضية جماهيرية، وسيتم التواصل مع المحامي لتحصيل الغرامة وسوف نناقش الإجراءات الخاصة به، وكل حق للزمالك سوف نعمل على تحصيله".