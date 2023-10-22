التحالف الوطني: 2.5 مليون نسمة في غزة بحاجة الماسة للمساعدة

أفاد محمد راجح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بأنهم ينتظرون أمام معبر رفح البري لمساعدة غزة منذ ما يقرب من 8 أيام.

وشدد محمد راجح خلال حواره بقناة الاولي المصرية،على أهمية دور المنظمات والمؤسسات الدولية في تخفيف معاناة سكان غزة، مؤكدا على ضرورة التحرك لإرسال المساعدات والإمدادات الضرورية لسكان غزة الذين يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والرعاية الطبية بسبب القصف والدمار.

أوضح أن هناك ما يقرب من 2.5 مليون نسمة في غزة يتعرضون للحاجة الماسة للمساعدة، ويجب أن تستمر جهود تقديم المساعدة وضمان عبورها إلى سكان غزة بشكل مستمر.