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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: إيجاد طريق السلام مجددا مسؤولية المشاركين بقمة القاهرة

صدى البلد

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم، في ختام قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم؛ لبحث تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام، أن ‏إعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع المشاركين الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم.

وكتبت كولونا: على حسابها على منصة (إكس): "اختتمت قمة القاهرة للسلام، وإحياء ديناميكياتها، وإعادة فتح أفق سياسي ومعرفة إيجاد طريق السلام مجددا ستكون مسؤولية مشتركة لجميع المشاركين الذين جاءوا اليوم من جميع أنحاء العالم".

وشاركت وزيرة الخارجية الفرنسية في "قمة القاهرة للسلام" الدولية التي اختتمت أعمالها اليوم، وطالب المشاركون بـ"وقف فوري" للتصعيد بين إسرائيل وحماس والذي دخل أسبوعه الثالث.

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