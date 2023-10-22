ما بـاليد حيلة.. رسالة مؤثرة من لاعب الزمالك لدعم فلسطين

وجه التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك، رسالة مؤثرة دعما للقضية الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

وكتب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، في رسالته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام: إلى كل أهل فلسطین وغزة احنا صحیح حياتنا أفضل من حياتكم نعيش نأكل نشرب، مش عارفين قيمة هذه النعمة آمنين في بيوتنا، لكن والله منزلتكم عند الله أفضل منا بکثیر“.

وأضاف: سنتمنى يوم الحساب مكانكم هذا، الله ينصركم ما لنا إلا الدعاء ما بـ اليد حيلة والله قلوبنا معكم الله يصبركم وينصركم.



وحقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسعيدي) بنفس العدد من النقاط.