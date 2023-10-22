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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك عن لقاء شيكابالا ومؤمن زكريا: بعض الأشياء لا تتغير أبدا

صدى البلد

أشاد نادي الزمالك بلقاء اللاعب شيكابالا قائد الفريق مع مؤمن زكريا عضو الجهاز الفني في نادي سموحة.

وعلق نادي الزمالك علي الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بعض الأشياء لا تتغير أبدًا.

 

وحقق الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فوزًا كبيرًا على نظيره سموحة نتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسعيدي) بنفس العدد من النقاط.

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