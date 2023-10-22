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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين ووفاة 6 عناصر لحزب الله على الحدود اللبنانية

أرشيفية
أرشيفية

تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني إطلاق الصواريخ أمس السبت، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات إسرائيلية ومقتل 6 من عناصر الحزب وعنصر من حركة الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة أن 6 من عناصره قتلوا في جنوب لبنان، فيما أعلنت حركة الجهاد مقتل أحد عناصرها في جنوب لبنان "أثناء أداء واجبه الجهادي نصرة لغزة".

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثلاثة من جنوده، جروح أحدهم خطيرة واثنان جروحهما طفيفة، جراء إطلاق مقاتلي حزب الله صاروخا مضادا للدبابات باتجاه قرية برعام.

كما أفاد مسعفون إسرائيليون بإصابة مواطنين تايلانديين يعملان في الزراعة السبت، وذلك بسبب قصف بالقرب من منطقة مرغليوت على الحدود مع لبنان.

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وقال المسعفون إن أحدهما أصيب في الصدر والآخر أصيب في أحد أطرافه.

وأمرت اسرائيل الجمعة بإخلاء بلدة كريات شمونة الشمالية الحدودية التي يسكنها حوالي 25 ألف شخص، بعد مواجهات متكررة مع مقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن حزب الله اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

 

الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني حزب الله الجهاد الإسلامي لبنان

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