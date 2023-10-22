محمود وادي: أشكر الرئيس السيسي بعد صموده في وجه المحتل ومنعه التهجير

وجه الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي المقاولون العرب الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد وقوفه في وجه المحتل الإسرائيلي ومنعه من أفكاره الشيطانية وتهجير الفلسطينيين عن بلادهم.

وأضاف محمود وادي : الوضع صعب حاليا في بلدي فلسطين وهذه هي حياتنا منذ بداية الاحتلال والوضع كارثي على الجميع ومنهم أهلي وأخوتي وأصدقائي ما يحدث هي إبادة تامة.

وأكمل : في فلسطين نعيش الطفولة منتظرين الموت مثل اهل غزة الآن والله مولانا ولا مولي لهم نحن نؤمن بالله لأننا أصحاب الأرض والحق ونعلم اننا سننتصر في النهاية

وأوضح : الشعب الفلسطيني أهم ما يميزه الصمود مهما تعرضنا للظلم سننتصر في النهاية نحن نؤمن بذلك ، المظاهر الحالية صعبة للغاية وتدمي القلوب هناك عائلات تم مسحها بالكامل من سجلات السجل المدني

وأردف : كل فلسطيني ينتظر الموت ولا احد ينام إلا وهو ناظر للسقف منتظر سقوطه عليه فكرة الموت مخيفه لكن لامفر منه ، الواقع صعب للغاية ونتعامل أن صاحب الحق عينه قوي

وأختتم محمود وادي الشعب الفلسطيني متعلق بمصر جدا ونحن شعب واحد ، غزة تحت قصف شديد وحرب دامية والمحتل يستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات وكل شئ يتعرض للقصف من المحتل .