إعلامي شهير عن مؤتمر القاهرة للسلام: نفسي أشوف موقف عربي موحد

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على مؤتمر قمة القاهرة للسلام والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر إبراهيم عبد الجواد منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X": مصر البلد العربي الأهم تأثيراً في القضية علي مر التاريخ.. ممكن نشوف قمة اليوم ونشوف الحضور ونعرف ان فيه بلاد عربية محضرتش.. نشوف مجهودات مصر من اول يوم في الازمة علي كل الاصعدة.. تاني وتالت ورابع نفسي اشوف موقف عربي موحد .. نفسي اشوف عالم عربي بدون قواعد عسكرية اجنبية علي أراضيهم.. نفسي اشوف العرب ايد واحدة ضد القوي الغربية.. يا رب نعيش ونشوف اليوم ده.

واستضافت مصر قمة القاهرة للسلام، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأن الإقليمي والعالمي لاحتواء التصعيد العسكري في غزة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية.

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة "قمة القاهرة للسلام" التي حضرها قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في السابع من أكتوبر.

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، خارطة طريق لإنهاء المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإحياء مسار السلام في منطقة الشرق الأوسط.

3 أولويات رئيسية على أجندة قمة القاهرة للسلام.. ما هي؟

3 أولويات رئيسية جاءت على أجندة قمة القاهرة للسلام التي تحتضنها مصر، على رأسها الوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بإدخال مستدام للمساعدات والإمدادات لـ قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة أوضاع إنسانية صعبة تعصف بسكانه البالغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص، فضلا عن السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع القائم على مبدأ حل الدولتين.