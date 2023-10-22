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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرام: مصر تدرك أهمية التحرك السريع لاحتواء تطورات الأوضاع في المنطقة

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

أكدت صحيفة (الأهرام) أن القيادة السياسية المصرية تدرك أهمية التحرك السريع لاحتواء تطورات الأوضاع حتى لاتنزلق المنطقة إلى حرب على المستوى الإقليمي، يكون تأثيرها مدمرا على المنطقة ككل وعلى السلام فيها.


وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان (رسائل قمة القاهرة للسلام) - "عقدت أمس قمة القاهرة للسلام، بمشاركة العديد من قادة الدول على مستوى العالم، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وممثلي بعض المنظمات الدولية؛ بما يحقق هدفا أساسيا وهو تخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر منذ أكثر من أسبوعين، وفتح ممرات آمنة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح".


وأشارت إلى أن ظروف انعقاد تلك القمة تأتي في أجواء يغلب عليها التأزيم؛ إذ فشل مجلس الأمن خلال جلسات التصويت على مشروعي القرارين الروسي والبرازيلي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لأسباب إنسانية، الأمر الذي يجعل القمة المصرية تحظى باهتمام عالمي لدعم الرؤية المصرية لإجراء مناقشات؛ بغية التهدئة بين الأطراف المتنازعة وإغاثة قاطني غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.


وأضافت الصحيفة أن انعقاد القمة جاء على خلفية التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الفلسطينيين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية، الذي تجلى في قصف مستشفى المعمداني في غزة وأودى بحياة نحو 500 شخص، في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والوقود والأغذية والأدوية وغيرها من المواد الأساسية بما يجعل القطاع أقرب إلى السجن الكبير.


وأكدت أن (القاهرة) تبذل جهودا ضخمة في التنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل والوكالات الأممية الإغاثية؛ لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وهو ما بدأت ملامحه في الظهور جليا صباح أمس بدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات.. ولذا كان أحد الأهداف الرئيسية لقمة السلام بالقاهرة، هو السعي للشروع العاجل في تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على مبدأ حل الدولتين، في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية حتى لو جاء ذلك على حساب دول الجوار الجغرافي والمصالح الوطنية لتلك الدول، وهو ما ترفضه القاهرة.


واختتمت (الأهرام) بالقول "إن قمة القاهرة أمس بعثت رسائل مهمة في اتجاه البحث عن حل جذري لهذا الصراع عبر إقامة السلام العادل والشامل وتنفيذ حل الدولتين، وأهمية تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني واحتواء التصعيد الحالي حتى لا يمتد إلى حرب إقليمية ستكون لها عواقب وخيمة".

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