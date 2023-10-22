«مجموعة يلا المحدودة» خلال جيتكس دبي: ندعم مسيرة التنمية الرقمية بالشرق الأوسط

أعلنت «مجموعة يلا المحدودة» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في "بورصة نيويورك" عن مشاركتها في أكبر معرض وتجمع للشركات الناشئة حول العالم، والذي أقيم في دبي ضمن فعاليات معرض "جيتكس 2023" .

قال صيفي إسماعيل رئيس المجموعة لقد كان من دواعي سرورنا مشاركة قصة نجاحنا التنموية في هذا الحدث البارز، بالإضافة إلى استعراض المزايا الفريدة التي توفرها المنطقة لشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة.

وقال نؤكد التزامنا الراسخ بدفع عجلة تقدم مجتمع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ودعم مسيرة التنمية الرقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسنواصل المضي قدماً نحو عالم الابتكار لتسخير أحدث ما توصل إليه العلم لاسيما تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير منتجات رقمية تتوافق مع احتياجات المستخدمين والثقافات المحلية مع الاستفادة في نفس الوقت من فرص النمو التي توفرها المنطقة لتعزيز جهود الارتقاء بالاقتصادات الرقمية على المستويات المحلية".

وقد اختتمت أعمال معرض "إكسباند نورث ستار" الذي نظمته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لمدة أربع أيام في 18 أكتوبر 2023 في أعقاب النجاح اللافت الذي حققته نسخة العام الماضي.

وشكل المعرض الملتقى الأكبر للشركات الناشئة وأقيم ضمن فعاليات معرض "جيتكس دبى "، كما قدم منصة فريدة جمعت تحت مظلتها ثلة من الخبراء وأصحاب رؤوس الأموال ورواد قطاع التكنولوجيا لمشاركة خبراتهم والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية. كما شكل الحدثان معا أكبر معرض تقني في العالم.

وتضمنت اجندة المعرض مناقشات بناءة بين أكثر من 70 مديراً تناولت أبرز قصص النجاح في عالم التكنولوجيا عام 2023، كما تم التركيز بشكل خاص على الشركات الناشئة المتخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.