التجنيس حل لضمه.. ناد قطري يتفاوض مع أحمد عبد القادر| تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عرض ضم لاعب الأهلي أحمد عبد القادر، لنادي الوكرة، عبر برنامجه على فضائية صدى البلد.

وقال: "‏الوكرة القطري مهتم بضم أحمد عبد القادر الذي يبتعد عن التشكيل الأساسي لمارسيل كولر، والتجنيس قد يكون حلا لضمه".

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مفاوضات الأهلي مع بيراميدز

في سياق آخر كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن إفساد مخطط الأهلي لضم نجم الفريق السماوي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن أسامة جلال سوف يوقع على تجديد عقده لثلاثة مواسم خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن أسامة جلال وافق علي تجديد عقده مع بيراميدز.

يذكر أن الأهلي دخل في مفاوضات قوية مع أسامة جلال في الفترة الماضية لضمه في صفقة انتقال حر.

ويستعد بيراميدز لمواجهة موردن فيوتشر اليوم في الدوري المصري الممتاز.