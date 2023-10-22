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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 50 دولة.. البيئة تطلق حملة مكبرة لتنظيف نهر النيل في القاهرة

صدى البلد

شاركت وزارة البيئة فى حملة تنظيف لنهر النيل من المخلفات بمنطقة المنيل وكوبري عباس بمحافظة القاهرة، والتى تم تنفيذها تحت رعاية وزارة البيئة،  وبالتعاون مع نوادي الليونز العالمية، بمشاركة ممثلين من 50 دولة وبلغ عددهم 160 من قيادات الليونز وعائلتهم من مختلف الجنسيات.

وأوضحت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الوزارة دعم وتشجيع المبادرات البيئية،  التى تطلقها منظمات المجتمع المدني، بهدف دمجهم فى  فعاليات العمل البيئي وتدعيم قطاع البيئة في مصر، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه النيل من التلوث وأضرار تلوث مياه النيل بالبلاستيك، وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك.

 وتضمنت فعاليات الحملة تنفيذ ندوة توعوية عن الحد  من استخدام البلاستيك ،وتعزيز الوعي بالأثر السلبي لاستخدام البلاستيك على البيئة، لما يشكله من خطورة بالغة تتمثل أهم آثارها في تلوث المياه و الهواء، وتهديد الحياة البحرية والحياة البرية ، وأيضا تعزيز ثقافة إعادة التدوير  وتشجيع  استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم مشاركة أعضاء نادى الليونز فى حملة تشجير نادى الجزيرة بالزمالك.

جدير بالذكر أن تنفيذ تلك الأنشطة يأتى فى اطار  بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والجمعية العالمية لأندية الليونز بشأن تنفيذ أنشطة لخدمة المجتمع والبيئة ، حيث قامت الجمعية بالتعاون مع الوزارة في تنفيذ عدة أنشطة بيئية خلال الفترة السابقة ومنها فصل المخلفات داخل مستشفى ابوالريش، وحملات متعددة لتنظيف نهر النيل ، والمشاركة فى حملات التشجير بعدد من المناطق.

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