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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية: ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويجتمع بالسيناتور جراهام.. وجيش الإحتلال يعلن مقتل قائد القوات الصاروخية لـحماس.. أمريكا ترسل أنظمة دفاع جوي

صحف السعودية
صحف السعودية

«القسام» تقصف تل أبيب «رداً على استهداف المدنيين» الفلسطينيين
المملكة تتمسك بموقفها الثابت وترفض استهداف المدنيين وتهجيرهم

أوروبا تدرس تمديد سقف أسعار الغاز
روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن حول «الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»
رغم تأييد قادتهم إسرائيل.. الغضب الشعبي يتصاعد في دول غربية دعماً لغزة

 

تناولت الصحف السعودية تطورات العدوان على الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، وتأكيد ولي العهد على الحل السملي للصراع وقبله الوقف الفوري لإطلاق النار.


أوردت صحيفة الرياض، استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض، أمس، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وعقد ولي العهد، ورئيس وزراء ماليزيا جلسة مباحثات رسمية.
وقد جرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.


كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد في الرياض أمس، مع السيناتور الأميركي السيد ليندسي غراهام.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاجتماع بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، حيث أكد ولي العهد ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

كما أكد ولي العهد أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.


أوردت الصحيفة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة سترسل منظومة دفاع جوي من طراز ثاد وكتائب إضافية من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية باتريوت إلى الشرق الأوسط ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في المنطقة.


أوردت صحيفة الرياض ما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" من أن أوروبا تدرس ما إذا كانت ستمدد سقف أسعار الغاز الطارئ، الذي تم تطبيقه، في وقت سابق هذا العام، بسبب المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب، ربما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار هذا الشتاء.

ولم يكن هناك "مؤشر على آثار سلبية" منذ استحداث سقف للأسعار، حيث تراجعت أسعار الغاز بواقع 90% تقريبا عن السعر، العام السابق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون بارزون بالاتحاد الأوروبي للصحيفة أن التراجع في أسعار الطاقة والارتفاع القياسي في تخزين الغاز، ربما لا يكون كافيا لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو عمليات التخريب المحتملة للبنية التحتية للغاز.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية اقتراحا الشهر المقبل، حول طبيعة الإجراءات، التي يتعين تمديدها، حسب التقرير.

أوردت صيحفة الشرق الأوسط، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، اليوم (الأحد)، أن إسرائيل ستواجه حماس «فوق الأرض وتحتها».

وأضاف كونريكوس، في تصريحات أدلى بها في مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» ونشرها عبر منصة «إكس»: «لقد أعددنا الإجراءات اللازمة للتخلص منها (حماس)»، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.

كما أكد الجيش الإسرائيلي أن تم التأكد من احتجاز 212 رهينة في غزة، وأضاف أن الضربات التي نفذتها إسرائيل خلال الليلة الماضية قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين ومن بينهم نائب قائد القوات الصاروخية بحركة «حماس».
أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، اليوم (الأحد)، أنها قصفت تل أبيب «رداً على استهداف المدنيين» الفلسطينيين.
وقع القصف في مناطق من ضمنها حولون وبات يام جنوب تل أبيب.

وتواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة «حماس» وفصائل أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومدن إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ذكرت الرياض، أن روسيا سوف تطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.


ذكرت صحيفة عكاظ، تمسكت السعودية بموقفها الثابت مما يحدث في قطاع غزة. فقد أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً، أمس، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة بذل الجهود الممكنة لخفض التصعيد، وضمان عدم اتساع رقعة العنف، لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وشدد على رفض المملكة استهداف المدنيين، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية.


ذكرت صحيفة عكاظ، أنه رغم موقف قادة حكوماتهم المؤيد لإسرائيل، طالب متظاهرون في بريطانيا وأمريكا ودول غربية أخرى اليوم (السبت) بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الشرطة البريطانية أن 100 ألف متظاهر تجمعوا وسط لندن في مسيرة مؤيدة لفلسطين، ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «الحرية لفلسطين» و«أوقفوا قصف غزة»، كما ردد المتظاهرون هتافات مناهضة لإسرائيل بقوة، رغم التحذيرات التي أطلقتها الشرطة من أن يبدي أي شخص دعمه لحركة حماس، مهددة باعتقاله واعتبار ما قام به عملاً يصنف باعتباره جريمة كراهية.

وشهدت برشلونة وعدد من المدن الإسبانية ومدينة سيدني الإسترالية مسيرات داعمة لسكان قطاع غزة، ومنددة بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

ورفع المتظاهرون في مدينة دوسلدورف (غرب ألمانيا) لافتات كتب على إحداها عبارة «من أجل السلام والعدالة وكرامة الإنسان في فلسطين»، إضافة إلى «ضد الحرب والعنف والعدوان في غزة»، ولوّح المشاركون بعلم فلسطين.

وفي أوكلاند (أكبر مدن نيوزيلندا سكاناً) جاب متظاهرون شوارع المدينة. كما احتج آلاف المتظاهرين أمام الكونغرس قبل تحركهم إلى البيت الأبيض رافعين شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وبوقف فوري لإطلاق النار، مشددين في مطالبتهم للرئيس جو بايدن بإرسال المساعدات الإنسانية لفلسطين بدل البوارج الحربية.

وتظاهر ناشطون يابانيون قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وطالب المتظاهرون الحكومة اليابانية بإعلان موقف حازم تجاه انتهاك إسرائيل جميع حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
 

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