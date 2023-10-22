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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة البرلمان: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

عبد السلام الجبلى
عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، والمعروضة على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، ليست فى صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغييرات فى ذلك المجال.

وأوضح الجبلي، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس،  أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لاسيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضى، وبالتالى حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.

من جانبه ، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلا: أن كل التعديلات والمتغييرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون  نقاط هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن.

عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ صناعة الأسمدة الكيماوية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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