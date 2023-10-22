أبو شقة يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة

طالب المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بتفعيل للماده 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وما تخوله من رفع توصية بإعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر ، مؤكدا أننا ما أحوجنا الي هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.

وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم التي تنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، بأن التوصيات الواردة في الدراسه أمور يجب أن نقف عندها جليا توصيات أ في البند 19 علي درجه كبيرة من الأهمية أولها تفعيل دور وزراة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة علي عملها والعمل علي ترشيد الطاقة ، وكذلك ماورد في البند ب فيما يخص المنتجين الشركات الحكومية بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الالتزام بتوزيع الأسمدة علي الجميع الإلتزام بالدورة الزراعية .

ولفت أبو شقة إلي أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة وهي وسيلة للوصول إلي مانصبوا إليه ، وكل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصله ولكن مانحن عليه الان أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة ، لأن القوانين ذات الصله في كل قوانين العالم موحدة ، ولابد أن نكون أمام قانون موحد في ههذ الفترة الصعبة التي يمر بها العالم بأن الحصول علي الغذاء اهم ما يهم المواطن .

واختتم:وعلي لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ إعداد ورفع توصية لإخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزراعة.