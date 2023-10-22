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400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة.. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

إيمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث تعتبر أسعار الذهب محل اهتمام الملايين، خاصة المتابعين لسوق المعدن الأصفر في مصر، بالتزامن مع تذبذب الأسعار خلال الأيام الماضية.

شاهد الفيديو:

وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية منذ بداية أكتوبر مع تحرك سعر الأوقية عالميا، وتراجعت الأسعار بشكل ملحوظ اليوم محليا.

وتراجع سعر الأصفر من عيار 18 بعد قفزة كبيرة محليا وعالميا، إذ يبحث الآلاف في مصر أيضا عند شراء الأصفر، خاصة المشغولات الذهبية، عن سعر عيار 18، فهو منتشر بصورة كبيرة مع عيار 21 في سوق الصاغة عند شراء كثير من المشغولات.

 

أما سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد 22 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديث في عدد من  البنوك العاملة في مصر، فجاء كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو  30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد، في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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