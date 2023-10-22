عضو بالشيوخ يطالب بتشريع يجرم تداول الأسمدة وغرامة مالية لردع السوق السوداء

طالب النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ ، بتشديد الرقابة علي السوق السوداء للأسمدة ، وإصدار نص تشريعي لمن يتداول الأسمدة المدعمة في الأسواق بعيدا عن مستحقيها ، وإقرارغرامة مالية كبري لردع السوق السوداء .

وشدد الهواري في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لنظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر ، باننا نحتاج الي منسق استراتيجي للتنسيق بين الوزارات التي تدعم هذه الصناعة لان من واقع الدراسة بتوكد وجود فائض في حين ان الفلاح لايجد السماد بالشهور ، لذا فالحاجة ماسة إلي منسق لإستراتيجي بين الوزرات الأربعه وإحكام القبضة علي السوق السوداء .

واضاف الهواري أن الدراسة اكدت أن المصانع تورد 55% من انتاجها اللسوق المحلي وهناك فائض ، مطالبا الحكومة بالقضاء على السوق السوداء لأن الاسمدة من أهم مدخلات الزراعة والأمن الغذائي والأمن القومي المصري.

وتابع الهواري بأن الرئيس السيسي وجه بزيادة الرقعه الزراعية بمساحة 3 ,5 مليون فدان جديدة للرقعه الزراعية ، متمنيا توافر الأسمدة حتي نغطي هذه المساحات الجديدة.

وأشاد الهواري بقمة القاهرة للسلام التي عقدت بالقاهرة أمس ، موكدا أن مصر تؤكد دائما وابدا ريادتها وبعثت رسالة للعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية علي رأس الأولويات ولن نسمح بتفريغ القضيه العادلة.