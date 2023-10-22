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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بسرعة الإنتهاء من استكمال التجهيزات بمستشفى طهطا العام

صدى البلد

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من استكمال جميع أعمال التجهيزات الطبية بمستشفى طهطا العام، لتقديم الخدمات للمواطنين بجميع التخصصات التي يعمل بها المستشفى.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع إنشاء وتطوير مستشفى طهطا العام، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، في إطار سلسلة جولاته الميدانية للمنشآت الطبية التي يجريها دوريًا بجميع محافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات للعمل على حلها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد أعمال الإنشاء والتطوير، وكذلك التجهيزات التي تمت ضمن المشروع والذي من المقرر انتهاء العمل به قريبا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث يعمل المستشفى بطاقة استيعابية 149 سريرا بينهم 31 سرير رعاية مركزة، و31 حضانة، بالإضافة إلى 120 سرير نوعي.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على التحدث مع المرضى ومرافقيهم، للوقوف على راضائهم عن جودة الخدمات المقدمة لهم، والوقت المستغرق للحصول عليها.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية.

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