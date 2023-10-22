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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر لفوزه ببطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين

وزير الرياضة يهنئ
وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر ببطولة العالم للجولف كروكيه

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية وخاصة من أبنائنا من ذوى الإعاقة وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.


جاء ذلك خلال تقديم الوزير التهنئة، اليوم /الأحد/، لأفراد بعثة منتخب مصر بعد حصد لقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين، في نسخة 2023 التي أقيمت في أستراليا بمشاركة 9 دول. 

وكان أحمد المهدي قد فاز بلقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين بعد التغلب على النيوزيلندية جيني كلارك في مباراة قوية انتهت لصالح الفرعون المصري بنتيجة 3-1 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي (7/4، 2/7، 4/7، 0/7). 

من جهته، تقدم الدكتور محمد رسلان رئيس الاتحاد المصري للكروكيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل للعبة الجولف كروكية والذي أسهم في تطوير اللعبة بشكل متسارع خلال الفترة الماضية حتى الوصول إلى منصات التتويج العالمية.


وشاركت مصر في بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين في أستراليا بأربعة لاعبين وهم أحمد المهدي بطل العالم في نسخة 2015 وياسر فتحي وصيف نسخة بطولة العالم فوق الخمسين في 2019 واللاعب الدولي عمر فهمي واللاعب المخضرم محمد أبوالنور.


على جانب متصل، نفذت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة الكشفية والإرشادية، مبادرة " أنت الحياة " بمحافظتي بورسعيد والشرقية .


شارك 50 جوالا وجوالة من مراكز شباب محافظة بورسعيد بمركز شباب 6 أكتوبر ، وقاموا بتعريف أطفال وشباب المدينة بالحركة الكشفية وأهميتها بطريقة مبسطة عن طريق الألعاب السمرية والأغاني الكشفية التي من خلالها يتم التعرف على النشاط الكشفي داخل مراكز الشباب، مع تعريفهم ببعض مبادئ الإسعافات الأولية ، بالإضافة لمعاونة القافلة الطبية في التنظيم .


وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه في مركز الحسينية بقرية الظواهرية بمحافظة الشرقية، شارك أكثر من 200 طفل وشاب من أهل القرية، حيث قام فرق الجوالة بتدريب الأطفال والشباب علي المهارات الكشفية ( التخييم - الإسعافات الأولية - ورشة فنية للرسم مع ممارسة الألعاب الكشفية) 

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