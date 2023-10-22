متضيعش فلوسك دلوقتي..تسريبات تكشف عن موبايل Redmi Note 13 الأسطوري

من المقرر أن يتم تطرح سلسلة Redmi Note 13 في الأسواق العالمية وذلك بعد إطلاق ناجح في الصين الشهر الماضي.

تشمل هذه السلسلة Redmi Note 13 و Redmi Note 13 Pro و Redmi Note 13 Pro+، وقد حققت هذه السلسلة ضجة كبيرة في سوقها المحلية وهي الآن جاهزة لسحر جمهور عالمي.

تشير المشاهدات الأخيرة لسلسلة Redmi Note 13 على مواقع الويب المختلفة إلى أن الإطلاق العالمي والهندي يقترب. وكشفت التسريبات من قبل @kacskrz أن الإصدار العالمي من Redmi Note 13، خاصةً طراز 4G، سيعمل بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 685 SoC.

من المثير للاهتمام، أن سلسلة Redmi Note 12 العالمية تشمل طراز Redmi Note 12 4G والذي يعمل أيضًا بواسطة Snapdragon 685 SoC ، لذا فمن المتوقع أن نحصل على نسخة مبهرة قليلاً من هذا الهاتف، أو تقرر شاومي التقليل من كفاءة Note 13 5G قليلاً في قسم الكاميرا، ووضع معالج Snapdragon 685.

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بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بهاتف Redmi Note 13 5G، إليك المواصفات:

يتميز هذا الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز لتشغيل سلس،و يأتي مع إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 100 ميجابكسل وكاميرا إضافية بدقة 2 ميجابكسل، ويمكن لعشاق صور السيلفي الاستفادة من الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

و الجهاز مزود ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويعمل هاتف Redmi Note 13 5G بواسطة معالج MediaTek Dimensity 6080 SoC. مع واجهة مستخدم MIUI 14، المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ويقدم ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من التخزين.