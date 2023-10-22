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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحاد الصحفيين العرب يعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات العدوان علي الشعب الفلسطيني

اتحاد الصحفيين العرب
اتحاد الصحفيين العرب

يعقد اتحاد الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي جلسة طارئة بمقر الاتحاد بالقاهرة اليوم  لمناقشة تداعيات الحرب الاسرائيلية علي قطاع غزة والحرب الظالمة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وبخاصة الصحفيين والإعلاميين.

وتهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء علي العدوان الاسرائيلي الغاشم وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وتوزيعها الي المؤسسات الاعلامية الدولية وكذلك ولتقديمها المراكز الحقوقية العالمية ولمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.


ويمثل فلسطين في هذا الاجتماع  النقيب ناصر أبو بكر ، ويطلع نقيب الصحفيين الفلسطينيين  اعضاء الاتحاد علي الاوضاع الفلسطينية والممارسات العدوانية ضد الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية المساندة للشعب الفلسطيني .

واعرب الاتحاد عن أمله أن يساند المجتمع الدولي هذه الجهود ويشجع على تحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع الإسرائيلي.

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