حامد فارس: قمة القاهرة للسلام دلالة على أن مصر خاضت حربًا دبلوماسية كبيرة|فيديو

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن هناك انفراجة حقيقية حدثت في المشهد الدولي لصالح القضية الفلسطينية، وذلك نظرًا لما قامت به الدولة المصرية من جهود لدعم القضية وإرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي ، وهي أن الدولة المصرية لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

مصر كانت تحذر دائماً من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط

وقال حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن قمة القاهرة للسلام أمس، كانت دلالة واضحة على أن مصر خاضت حربًا دبلوماسية كبيرة وقوية للغاية، لإيصال رؤيتها الاستراتيجية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أنه من خلال الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، كانت تحذر دائماً من انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن عدم وجود أفق سياسي حقيقي يكون دافعًا لعملية السلام سيؤدي إلى اتساع دائرة العنف.

