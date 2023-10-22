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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان ومحافظ السويس يتفقدون مشروعات الصرف الصحي.. صور

وزراء التنمية المحلية
وزراء التنمية المحلية والتخطيط والاسكان

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس محطة صرف صحي زرب 1 وصرف صحي زرب 2 للوقوف على أعمال الإحلال والتجديد لزيادة طاقتها الاستيعابية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمع الوزراء والمحافظ لشرح من اللواء عبدالحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، وأوضح أن محطة رفع صرف صحي زرب 1 تبلغ طاقتها التصميمية 90730 متر مكعب في اليوم لخدمة حي السويس بالكامل واستقبال تصرفات محطات  بورتوفيق١ وبورتوفيق٢ والسواحل وشبكات حي السويس، وذلك بعد تطويرها وزيادة طاقتها لاستيعاب التصرفات اليومية من المدن السكنية، بينما تبلغ محطة صرف صحي زرب 2 34 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة أن أعمال الاحلال والتجديد وزيادة القدرة الاستيعابية مستمرة بالمحطات بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، بجانب التطوير هناك استجابة سريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

وفي السياق ذاته افتتح اللواء هشام آمنة  والدكتور هالة السعيد والدكتور عاصم الجزار، واللواء عبدالمجيد صقر أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة صرف صحي الحرفيين، والتي تخدم مساحة 1227 فدان و46 ألف نسمة.

ويبلغ قطر خطوط السحب الداخلي بالمحطة 1000 مم، وخط طرد بقطر 800 مم، بطول 860 متر، وتصرف تلك المحطة على غرفة التجميع بمحطة برك الأكسدة القديمة ومنها على المجمع الرئيسي 2000 مم.

ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة ان محطة رفع صرف صحي الحرفيين بمنطقة الأمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب يوم، وتخدم أهالي ضواحي ومدن حي فيصل، وجاء التطوير ضمن خطة الشركة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والحافظ عليها.

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التنمية المحلية السويس مشروعات الصرف الصحي هشام امنة

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