عمرو أديب عن دخول المساعدات : هذه مصر يا سادة

علق الإعلامي عمرو اديب علي دخول ١٧ شاحنة تحمل مساعدات الي غزة من معبر رفح .

وكتب عمرو من خلال حسابه الشخصي تويتر :" فى كل مره بتعبر المعونات قلب مصر كله بيرقص عقل مصر كله بيعبر معاهم . المرابطين على المعبر يتسابقون على الدخول الى اراضى غزه وكانهم ذاهبون الى نزهه . لا يبالون بشيء المهم تصل المساعدات الى كل طفل وشيخ وامراه . هذه هى مصر يا ساده وهؤلاء هم المصريين".



أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر، فإن الوقود لم يدخل إلى غزة من معبر رفح.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعون أحرونوت الإسرائيلية، فإن الشاحنات التي تم تصويرها تنقل الوقود داخل قطاع غزة - من مستودع الوقود التابع للأمم المتحدة في جانب غزة إلى المستشفيات في قطاع غزة".

وكانت صحف ووكالات دولية، قد أعلت أنه دخلت إلى قطاع غزة ناقلات تحمل الوقود اللازم لحياة الناس، التي تدمرها إسرائيل يوميًا بالقصف الإجرامي، وبحسب ما ذكرته تلك الوكالات الصحفية الدولية، فإن 6 ناقلات وقود دخلت اليوم، الأحد، إلى قطاع غزة.