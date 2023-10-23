الكنيسة الكاثوليكية: نقدم الأصوام والصلوات من أجل سلام المنطقة

أكد الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن الكنيسة الكاثوليكية تابعت بكل اهتمام وصلاة القمة الدولية التي استضافتها مصر للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الذي راح ضحيته آلاف القتلي من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر الماضي .

ما يؤلم الكنيسة سقوط مزيد من الضحايا يوميا

وقال الأنبا باخوم إن الكنيسة مازالت تقدم الأصوام والصلوات من أجل سلام المنطقة وأن ما يؤلم الكنيسة سقوط مزيد من الضحايا يوميا ، لافتا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن تنتصر الانسانية ومن أجل أن تتوقف الحروب، وأن يتم توقف اطلاق النار، وأن يكون هناك سلام يحترم حرية جميع الأطراف .



