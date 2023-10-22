الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول المساعدات الإنسانية يحدث انفراجة في قطاع غزة

قال الدكتور محمد الفتياني، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دخول المساعدات الإنسانية سيحدث انفراجة في قطاع غزة؛ لأن هناك تدهور كبير في المستشفيات وسيارات الإسعاف.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": أن هناك أعداد كبيرة من الإصابات، ونعمل على إخلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفى، وناشدنا شركائنا في الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بإمداد القطاع بالمواد الغذائية والطبية.

130 طفلا في الحضانات

وأشار إلى أن هناك 130 طفلا في الحضانات مهددون بالموت، ودائرة الخطر تزداد بسبب تعطل الكهرباء وعدم عمل الأجهزة، ونناشد ألا نصل لهذه الكارثة، ولابد من إدخال المساعدات اللازمة والأساسية.