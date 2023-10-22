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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أسعار السلع الغذائية بالمحلات التجارية ببنها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

  أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، استمراره في القيام بجولات مكثفة بصفة يومية على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم الأحد بمدينة بنها للمرور على عدد من الأسواق ومحال وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية.


وخلال الجولة تابع المحافظ، أسعار السلع المقدمة ( السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق – الفول والعدس ومختلف المنتجات ) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا عليهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.


وأضاف المحافظ، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15% إلى 25 % وهى سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز "، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، والتي تم تطبيقها بدءً من يوم السبت الموافق 14 أكتوبر لعام 2023.


والتقى المحافظ ببعض المواطنين المترددين على المحال التجارية واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار مقارنة بمثيلاتها بالخارج.


وشدد الهجان على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.


جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قام بجولات يومية بمعظم مراكز ومدن وأحياء المحافظة بهدف الاطمئنان على الأسواق وتوافر المنتجات مع التشديد على مديريات الصحة والتموين والطب البيطري بالمرور المستمر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


من ناحية أخرى، تفقد محافظ القليوبية اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والمقام داخل أرض كلية التربية ( جامعه بنها )، للوقوف على مدى جاهزية السيارات والمعدات لرفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.


وأشاد المحافظ بمعدات شركة مياه الشرب وأسطولها وجاهزيته لمواجهة الأزمات والكوارث، لافتًا أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة مرافق الخدمات والقطاعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بالتدخل مع الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع.


كما كلف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكيد على المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أي تداعيات للطقس ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، بجانب توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحى – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".


وأكد محافظ القليوبية على أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والتفتيش على مدى جاهزيتها والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للمعدات لمواجهة أي طارئ وتنفيذ الخطط المطلوبة والمقرر تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حرصاً على حياة وسلامة المواطنين، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين موضحاً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير المشروعات وإجراء أعمال الصيانة وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة، والتأكد من كفاءة التشغيل ورفع مستوى العناصر البشرية المعنية وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها.

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