عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استقلال الصحافة تدعو لإنتاج الأعمال الوثائقية لفضح ممارسات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين

صدى البلد

اعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، التى سقط عدد من أعضائها، شهداء، خلال ممارسة عملهم المهنى، فى كشف الحقائق التى تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلى، الغاشمة، بحق الشعب الفلسطينى البطل المقاوم.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الصحفيين الفلسطينيين، رغم ما يقومون به من عمل مهنى، ويتمتعون بحصانة دولية، إلا أنهم لم يسلموا من استهداف قوات الاحتلال الصهيونى، حتى ارتقى منهم مايزيد على 15 شهيدا، خلال الاعتداءات الغاشمة الأخيرة على غزة.

وأكد «العدل» أن الصحفيين الفلسطينيين، شأنهم شأن الإعلاميين فى مناطق النزاعات، يبذلون الدم والجهد، من أجل إيصال الحقائق للعالم، وهى الحقائق التى تزيفها آلة الدعاية الغربية، دعما لمخططات قوات الاحتلال الإسرائيلى، وحلفائها فى العالم، غير أن حقائق ممارسات الكيان الصهيونى، التى تضرب بالقانون، والاتفاقات، والمواثيق الدولية، عرض الحائط، لن تخفى على العالم الحر، الذى ينتفض أبناؤه فى كل الدول، دعما للقضية الفلسطينية العادلة.

ودعا «العدل» وسائل الإعلام العربية، ورأس المال العربى الخاص، للبدء فورا فى مشروع عربى، لإنتاج الأعمال الوثائقية، التى تفضح ممارسات قوات الاحتلال، بحق الفلسطينيين، أمام العالم، حتى يعلم حقيقة المحتل الغاصب، وأهداف حلفاؤه الخبيثة فى المنطقة.

كما دعا إلى زيادة انتاج المواد الوثائقية، المدعومة بالمعلومة والصورة، حول معاناة الشعب الفلسطينى المقاوم، ونشرها على أوسع نطاق، لتوثيق جرائم قوات الاحتلال، وتقديمها للعدالة الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

قرار عاجل من قوات الاحتلال الإسرائيلى بشأن اجتياحها البري لغزة

شاهد.. اقتحام منزل نتنياهو فى تل أبيب

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية من رام الله: اقتحامات وقصف جوي إسرائيلي على الضفة الغربية

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن بدء الهجوم البري على قطاع غزة

شاهد .. استقبال مبهر من مسئولي الفيفا والكاف لرئيس بعثة الأهلي بتنزانيا

شكري يبحث مع نظيرته الهولندية سبل إنهاء التصعيد بغزة والبناء على قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلاها وأسراها جراء طوفان الأقصي

عاجل|عبدالرحمن سامح يحصد فضية سباق 50 متر فراشة بكأس العالم للسباحة بالمجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

9 أكتوبر كانت بداية الجحيم..فلسطينية تكتب 6 رسائل تصف أوضاع غزة إلى العالم

احذر.. الأعراض الصامتة لسرطان الثدى

تعرف على فوائد البطاطاالمسلوقة للمعدة

فيديو

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

قمة القاهرة للسلام .. كيف أنهى السيسي أحلام إسـ.را.ئـ.يل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ