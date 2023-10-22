خيري رمضان: طرد اليهود طوال 1000 عام وكأنهم شر مطلق

علق الإعلامي خيري رمضان، على عمليات الطرد المتكررة التي تعرض له شعب اليهود خلال 1000 عام، موضحا أنه تم طرد اليهود من الكثير من الدول العربية والغربية إلى أن وصل بهم الحال في فلسطين، معقبًا: "وكأن الغرب يتخلصون من شر مطلق".

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، إلى أن اليهود تم طردهم من فرنسا عام 1080 ومن التشيك عام 1098، وتم طردهم من إيطاليا 1171، كما أنه تم طردهم من إنجلترا التي تقدم الدعم لهم الآن ثلاث مرات، من بينهم في عام 1188 وطردهم من إنجلترا عام 1198.

وتابع: تم طرد اليهود من كل دول العالم، كما أن العالم طاردهم في كل الأماكن، مشددًا على أنه ليس هناك دولة عربية تعاملت مع اليهود على أنهم شر مطلق كما تعامل الغرب، مشددًا على أن الغرب أراد أن يستريح من اليهود حتى لا يعودوا إلى أوروبا مرة أخرى.