عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة غزة: تضرر 176 مدرسة بسبب القصف الإسرائيلي.. و30 منها خرجت عن الخدمة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، إن 176 مدرسة تضررت؛ بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن 30 منها خرجت عن الخدمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن ما لا يقل عن 10 مستشفيات توقفت عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان أن “عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود ارتفع إلى 10”.

وحسب السلطات الفلسطينية، فإن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي تعرضت للقصف الإسرائيلي وتوقفت عن العمل بسبب ذلك بلغ 29 مؤسسة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

حكومة غزة: مليون و400 ألف نازح في القطاع.. ونصف المنازل تضررت

لبحث الأوضاع في غزة .. الخارجية الإيرانية: عبداللهيان يجري اتصالا هاتفيا بنظيره المصري

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

حالة وفاة| لماذا غادر أمير قطر قمة القاهرة للسلام ؟.. ورئيس تحرير الشرق القطرية يرد على الإخوان

زيادة 680 جنيها.. ارتفاع جديد في سعر الذهب بمصر

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن بدء الهجوم البري على قطاع غزة

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

أوكرانيا.. مطالب باستقالة زيلينسكي من منصبه فورا

هيئة البث الإسرائيلية تكشف سبب تأجيل نتنياهو الهجوم البري علي قطاع غزة

تحذيرات من رد حاسم .. قلق بالغ في أمريكا بعد تصعيد إيران

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن بدء الهجوم البري على قطاع غزة

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلاها وأسراها جراء طوفان الأقصي

عبر معبر رفح .. نبأ سار بشأن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة

تصريحات استفزازية من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الهجوم البري علي قطاع غزة

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة

ترشيحاتنا

عاجل.. دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

مصر تفرض إرادتها.. دخول شحنات جديدة من المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح

خبراء: ربط البحث العلمي بمختلف مجالات الصناعة يزيد من قدرة الانتاجية

ممر سري غامض داخل هرم خوفو|هل يتم العثور على كنوز الفراعنة قريبا؟

بعد نجاحه في الإنتخابات.. مجلس الزمالك الجديد يحسم مصير فتوح مع القلعة البيضاء

فضل دعاء دخول السوق .. ثوابه عظيم يمحو مليون سيئة لمن يقوله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

بعرفها من شعرها.. حسرة طفلة فلسطينية ووالدها بعد استشهاد والدتها وأختها

تهديد بالخمسة| صن داونز يبعث رسالة رُعب للأهلي .. ماذا حدث ؟

9 أكتوبر كانت بداية الجحيم..فلسطينية تكتب 6 رسائل تصف أوضاع غزة إلى العالم

فيديو

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

عاجل .. ظاهرة تضرب الأرض نهاية الشهر تؤثر على البشر

الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ