جامعة حلوان: على الطلاب إنهاء إجراءات التقدم للكليات في أسرع وقت

أعلنت جامعة حلوان، أنه على طلاب تنسيق الجامعات 2023 الذين لم يتقدموا لإجراء الكشف الطبي و تقديم الأوراق الخاصة بهم الي الكليات حتي الان سرعة انهاء الإجراءات الخاصة بهم خلال الأيام المقبلة .

ويقوم الطالب بداية من اليوم بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني:

http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب ويتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان.

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، و لن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حاله تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

ويقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

وفي هذه السطور نوضح للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني:

1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

5- توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.

6- 6 صور شخصية 4x6 .



وقد أعلنت جامعة حلوان عن إنجاز جديد فى مجال التصنيف الدولي، حيث تقدمت الجامعة إلى المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والعاشر على مستوى أفريقيا فى تصنيف

QS World Ranking Arab Region 2024.

وأحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

هذا وقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات الدولية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في هذه التصنيفات، وتسعى الجامعة دائما إلي تحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما أكد على أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي.

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن التقدم الملحوظ في التصنيف الدولي يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية.

كما أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحا أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

وجدير بالذكر أن تصنيف QS للدول العربية يقوم بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على سعى الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للطلاب الوافدين، مثل توفير سكن مناسب ومرافق رياضية وثقافية وترفيهية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد أن مكتب الوافدين بكلية الصيدلة نظم يوما لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال الاحتفال قام مكتب الوافدين بالكلية بتقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

حيث أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية إلي حرص الكلية وتماشيا مع استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتسهيل إقامتهم في مصر وحرص إدارة الكلية على التواصل الدائم مع الطلاب الوافدين وتذليل أى عقبات تواجههم أثناء الدراسة بالكلية.

هذا وقد اشرف على تنظيم حفل الاستقبال الدكتورة شاهندة محجوب معاون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا صفاء معاون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسقي الوافدين بالكلية وحضر الاستقبال أعضاء مكتب الوافدين من كل الأقسام العلمية بالكلية.