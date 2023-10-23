عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: على الطلاب إنهاء إجراءات التقدم للكليات في أسرع وقت

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، أنه على طلاب تنسيق الجامعات 2023 الذين لم يتقدموا لإجراء الكشف الطبي و تقديم الأوراق الخاصة بهم الي الكليات حتي الان سرعة انهاء الإجراءات الخاصة بهم خلال الأيام المقبلة . 

 ويقوم الطالب بداية من اليوم بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على  الموقع الإلكتروني:
http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب ويتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان.

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، و لن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حاله تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

ويقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

وفي هذه السطور نوضح للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات المرشحين لها عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني:

 

1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

5- توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
6- 6 صور شخصية 4x6 .


وقد أعلنت جامعة حلوان عن إنجاز جديد فى مجال التصنيف الدولي، حيث تقدمت الجامعة إلى المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف، والعاشر على  مستوى أفريقيا فى تصنيف

 QS  World Ranking Arab Region 2024.  

وأحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

هذا وقد أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات الدولية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في هذه التصنيفات، وتسعى الجامعة دائما إلي تحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما أكد على أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي.

 

وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن التقدم الملحوظ في التصنيف الدولي يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية.

كما أوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالتصنيف الدولي، موضحا أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي.

وجدير بالذكر أن تصنيف QS  للدول العربية يقوم بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على سعى الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للطلاب الوافدين، مثل توفير سكن مناسب ومرافق رياضية وثقافية وترفيهية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.

 

 

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد أن مكتب الوافدين بكلية الصيدلة  نظم يوما لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

وخلال الاحتفال قام مكتب الوافدين بالكلية بتقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

 

حيث أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية إلي حرص الكلية وتماشيا مع استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتسهيل إقامتهم في مصر وحرص إدارة الكلية على التواصل الدائم مع الطلاب الوافدين وتذليل أى عقبات تواجههم أثناء الدراسة بالكلية.

 

هذا وقد اشرف على تنظيم حفل الاستقبال الدكتورة شاهندة محجوب معاون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا صفاء معاون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسقي الوافدين بالكلية وحضر الاستقبال أعضاء مكتب الوافدين من كل الأقسام العلمية بالكلية.

استمارة الكشف الطبي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لقصفه موقعا مصريا قرب الحدود بالخطأ

وفاة إعلامية شهيرة بعد تعرضها لحادث سير أليم

شظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ| ماذا حدث على الحدود المصرية؟.. والمتحدث العسكري يكشف التفاصيل

إثارة في الأهلي| قصة "خناقة" مروان عطية.. و"تمرد" نجم الأحمر.. و"ورطة" كولر أمام سيمبا

مصر ستظل كابوس لن تستيقظوا منه .. أنغام تتلقى رسالة تهديد على هاتفها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

صوروا نفسكو فيديو| الكشف عن شبكة "فخ المراهقات" الدولية.. وهذه كواليس استدراجهن وابتزازهن

السيسي "مشّى كلمته".. قراءة في رسائل الرئيس الخفية بعد العدوان على غزة

جارٍ التحقيق.. المتحدث العسكرى: إصابات طفيفة لعناصر برج مراقبة بشظايا قذيفة إسرائيلية بالخطأ

ترشيحاتنا

أسامة الغزالي حرب: إسرائيل خلقت حماس واليهود ينظرون لمصر باحترام

يثير الرعب واللغط.. العثور على مخلوق بحري غريب| صور

مواصفات رولز رويس بوت تيل التي يمتلكها اللاعب ماورو إيكاردي

هل الاستعاذة تبطل الصلاة ؟.. بـ 4 صيغ تحصن بها من الشيطان

وقوع 28 شهيدا.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الكويت في رفح|شاهد

بعد محادثات مع مصر.. بيان عاجل من الصين بشأن الأوضاع في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها العنب ..أطعمة تمنع انسداد الشرايين والجلطات

علامات بالفم قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري

علامات بالقدم مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة| احذر

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

فيديو

استُشهدت وهي حاضنة بنتها.. حمادة هلال يعلن وفاة قريبة زوجته بـ غزة

الكنز الملعون.. حكاية العثور على 3 جثـ.امين بصحراء الواحات البحرية

لماذا يمنعه الاحـتـ.لال.. كل المساعدات إلى غـ،،ـزة مسموح بها إلا شيء واحد.. ما هو؟

معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ