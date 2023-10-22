صحة غزة: المستشفيات في القطاع انهارت فعلا

أكد الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم صحة غزة، أنه وصلت مساعدات الإنسانية من معبر رفح وهي طبية بكميات محدودة، لا تلبي الاحتياجات الكبيرة للمستشفيات في قطاع غزة.



وأضاف أشرف القدرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك انهيارا حقيقيا يواجه المستشفيات في قطاع غزة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم جهود مشكورة لصالح الشعب الفلسطيني.

وتابع الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم صحة غزة، أن المواقف المصرية مع القضية الفلسطينية ليس غريبا علي مصر الكنانة، مشيرا إلى أن المستشفيات في قطاع غزة انهارت فعلا ولا يوجد فيها أي شيء.