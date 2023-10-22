اقتصادي: حرب غزة ستحول صناعة التكنولوجيا من إسرائيل إلى مصر

أكد الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، أن اسعار الذهب كانت في اتجاه إلى الانخفاض، إلا أن العملية العسكرية على غزة سببت ارتفاع كبير في الاسعار، مشددًا على أن العالم كله في خطر اقتصادي من حرب غزة.

واضاف خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك توقعات بالدخول في أزمة مالية عالمية وانخفاض شديد على كل السلع وركود كبير، منوهًا بأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى انكماش اقتصادي كبير.

وأشار إلى أنه إذا شارك حزب الله في الحرب سيكون ارتددات كبيرة على الاقتصاد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية بها أكبر حالة عدم القدرة على سداد الديون، مؤكدًا أن الأزمة الحالية خلقت الفرص رغم الضغوط التي تسببها، مشددًا على أن إسرائيل لديها مشروعات في الطاقة والكهرباء، وأوروبا ستدرك أن إسرائيل ليس لديها إمكانية توفير الطاقة، وأن مصر هي الملاذ الآمن لهم الآن.

وتابع: هناك جزء كبير من تفوق الاقتصاد الإسرائيلي في الصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أن ما يحدث في إسرائيل سيحول قطاع الصناعات إلى مصر.