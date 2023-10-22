صورة النادي الحقيقية| تعليق مفاجئ من ميدو على انتخابات الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، أن المشهد الانتخابي في الزمالك أعاد صورة النادي الحقيقية، مشددا على أن الجمعية العمومية في نادي الزمالك اختارت من يريدون العمل معا.

وقال “ميدو”، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور، "مشهد الانتخابات أعاد صورة الزمالك الحقيقية".

وأضاف "الجمعية العمومية اختارت الناس اللي هتشتغل مع بعض إنها تحصل على نفس الفرصة لخدمة نادي الزمالك".

واختتم: "مجلس حسين لبيب قادر على النجاح معا، وأثق في قدرتهم على القيام كل ما هو في صالح نادي الزمالك وتغيير صورة الزمالك خلال موسم ونصف أو موسمين، ويصبح الزمالك ينافس على كل البطولات".