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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة تاجر أدوات منزلية بتهمة إنهاء حياة شخص

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة تاجر أدوات منزلية بتهمة إنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما بمنطقة البدرشين.



جاء في أمر إحالة القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 2084 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، تتهم النيابة العامة "ع . ع" محبوس، البالغ من العمر 39 عاما، ويعمل تاجر أدوات منزلية مقيم بالبدرشين، وذلك لأنه في يوم 28/3/2023 قتل "ع. م" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، كما تم إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص، وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

 

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