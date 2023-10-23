طبيب نفسي: مشاهدة الأطفال لفيديوهات حرب غزة تؤثر عليهم سلبيا.. فيديو

قال الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، إن معظم الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان لها مراجع لمراحل الطفولة سواء مرحلة فقد مثل فقدان شخص عزيز عليه أو مرحلة خسارة.

وأضاف الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الطفل الذي يمر بما يحدث في غزة لا نتوقع منه أن يكون طفل كيوت وطيب، هو أمامه طريقان إما أن ينعزل ويختفي ويكون مريض انفصام، أو يكون إنسان عنيف جدا، ويتعلم العنف وهو رأى الدم وهو صغير لذلك لن يكون لديه مشكلة في ممارسة القتل، لأنه رأى أسرته تُقتل أمامه".



وعلق على قيام بعض الأسر بتعريض أطفالها لفيديوهات الحروب مثل حرب غزة لتعزيز الانتماء لديهم، قائلا: "هذا خطأ وخطير جدا لأن المشاهد التي يروها تأثر في الأطفال تأثير سلبي جدا".



