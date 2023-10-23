باحث: إسرائيل تحتل نسبة 85% من مساحة فلسطين الكلية.. فيديو

قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مسألة تصفية القضية الفلسطينية ليست وليدة اللحظة.

وأضاف علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الكيان الصهيوني كان يخطط لتهجير الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية"، لافتا: "إسرائيل حاليا تحتل نسبة 85% من مساحة فلسطين الكلية".

وأشار: "إسرائيل تسيطر على حوالي 22 ألف كيلو متر مربع، ويتبقى للفلسطينيين ما يزيد عن 5 آلاف كيلو متر مربع"، موضحا: "الحروب السابقة منذ عام 1948 وما بعدها إسرائيل كانت تعمل على تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وهي تحاول في الوقت الحالي تكملة التهجير".



وأوضح علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "إسرائيل حاليا تريد أن تنهي القضية بشكل كامل عبر تهجير ما تبقى من الفلسطينيين".